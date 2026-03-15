ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が2026年3月15日、米フロリダ州マイアミで行われ、日本代表がベネズエラ代表に5−8で敗れた。23年大会は、テレビの地上波とネット配信で中継試合は、初回に洗髪・山本由伸投手（ドジャース、27）が、先頭ロナルド・アクーニャ・ジュニア外野手（ブレーブス、28）にソロ本塁打を浴び1点を失った。日本はその裏、先頭・大谷翔平選手（ドジャース、31）が豪快にライトスタンドに運