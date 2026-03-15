TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、夜景に映える華やかなビジュアルでファンを魅了した。ヨンジュンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ヨンジュン、パリで見せた“爽やか笑顔”公開された写真には、ライトアップされたエッフェル塔をバックに、開放的なテラスでグラスを掲げるヨンジュンの姿が収められている。ヨンジュンは、ヴィンテージ感漂うデニムルックを着こなし、茶目っ気あふ