行動範囲や自由に使えるお金が限られているカップルにとって、最寄りの大型フードコートは普段のデートに欠かせない場所。たとえほかに選択肢がなくとも、彼女に「またここか」なんて言わせないためには、どのようにして特別感を演出するといいのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性203名に聞いたアンケートを参考に「大型フードコートでも、彼女に『デート気分』を感じさせる演出９パターン」をご紹介いたします。