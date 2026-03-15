◆女子アジア杯▽準々決勝日本７―０フィリピン（１５日、オーストラリア・シドニー）ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは同４１位のフィリピンに７―０で勝利し、１０大会連続のＷ杯（来年６月開幕、ブラジル）出場を決めた。試合を通してハーフコートゲームになり、ひたすら攻め続けた。最終的にシュートは４０本以上放った。ニルス・ニールセン監督は「フィリピンが予想していたとおり非常に規律の取れた守備をしてき