◆オープン戦巨人―日本ハム（１５日・東京ドーム）日本ハムの有原航平投手（３３）がオープン戦２度目の先発で、６回途中６安打７奪三振５失点、９７球で降板した。最速は１４５キロだった。２回までは、４奪三振で無安打投球を続けるも、３回無死一塁から巨人・平山に左中間への適時三塁打、その後２死一、三塁から増田陸に投手強襲の適時内野安打を打たれ２失点目。４回２死からは、再び平山に中堅左へソロ本塁打、５回に