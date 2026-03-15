◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）皐月賞トライアルが１６頭立てで争われ、クリストフ・ルメール騎手騎乗で１番人気のクレパスキュラー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）は７着に終わった。スタート直後は中団後ろに構えたが、３コーナー過ぎから抑え切れない感じで先頭へ。直線半ばまで粘ったが、最後は馬群にのみ込まれてしまった。同馬は、デビュー戦の札幌・