カマタマーレ讃岐 サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-Aグループのカマタマーレ讃岐は15日、徳島県鳴門市の大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアムで徳島ヴォルティスと対戦し、0対1で敗れました。 前節の今治戦で4試合ぶりの勝利を収めた讃岐にとっては、息を吹き返した状況のダービーマッチで今季初の連勝を飾り、勢いに乗りたい一戦。対する、