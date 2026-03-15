◆大相撲春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）４場所ぶりの十両の場所となった西２枚目・友風（中村）が西５枚目・白熊（二所ノ関）に突き落としで敗れ、２勝６敗となった。立ち合いから白熊に押し込まれた。土俵際で残したところを左からの突き落としで転がった。「今場所は何度か言ってますが、（相撲内容については）特になにもありません。相手の左の使い方がうまかった。体を起こされてしまいました。後半？