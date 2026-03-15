あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「絶望の起床」の略語は？「絶望の起床」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字2文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「絶起」でした！「絶起」とは、「絶望の起床」を略した言葉。予定通りに起きられず絶望したときや、大幅に寝坊して予定