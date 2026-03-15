◆女子アジア杯▽準々決勝日本７―０フィリピン（１５日、オーストラリア・シドニー）ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは同４１位のフィリピンに７―０で勝利し、１０大会連続のＷ杯（来年６月開幕、ブラジル）出場を決めた。２０２４年１２月に初の外国人指揮官として招へいされたニルス・ニールセン監督（５４）＝デンマーク＝の素顔に迫った。＊＊＊＊＊＊＊＊ユニーク、という言葉がニールセン監督にはよく似合う