現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が、視聴者から高い支持を得ている。俳優の仲野太賀が主演を務める作品で、初回放送の視聴率は前作『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、前々作『光る君へ』を上回る数字に。さらに、初回については「NHK ONE」の再生数が100万回を突破し、NHK総合とNHK BSの重複視聴を除いた合計視聴人数は2248.7万人（ビデオリサーチ調べ）になったと発表された。◆『豊臣兄弟！』視聴人数2200万人超の快