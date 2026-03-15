◆オープン戦巨人―日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人の増田陸内野手が「５番・一塁」で先発出場し、第３打席でオープン戦１号を放った。３点リードの５回１死一塁。２球で追い込まれるも粘り、フルカウントから１０球目の低めカットボールを左翼席へたたき込んだ。春季キャンプの２軍スタートからはい上がり、１２日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）で１軍に初合流。１軍で今季初スタメンとなったこの日は３回に