北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正（キム・ヨジョン、以下ヨジョン）氏が、2月の労働党大会で総務部長に"昇進"した。新たに編成された党幹部らとともに太陽宮殿を訪問した様子が伝えられたが、注目を集めたのはその近影だ。【写真を見る】「外交アイドル」時代のヨジョン氏、13歳には見えない娘・ジュエ氏のネイビースーツ姿などヨジョン氏は1988年生まれと見られ、2015年、2018年に出産 したことが報じられている。