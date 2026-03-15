１４日、レバノン・ベイルートで記者会見に臨むグテレス国連事務総長。（ベイルート＝新華社配信）【新華社ベイルート3月15日】レバノンを訪問した国連のグテレス事務総長は14日、ベイルートで記者会見し、イスラエルとレバノンに対して早急な緊張緩和を呼びかけ、各紛争当事者が交渉のテーブルに戻るよう求めた。国連は外交ルートを通じて精力的に仲介活動を行い、和平と対話の実現に努めていると説明し、中東危機は軍事的手段