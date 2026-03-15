お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルの梶原叶渚（かじわら かんな）さんが3月14日、自身のインスタグラムを更新。「マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演したことを報告しました。【写真を見る】【 キンコン梶原の長女・梶原叶渚 】TGC出演後に心境告白「たくさん緊張した分、より楽しくランウェイすることができました」ファンからは「お姫様みたい」の声梶原さんは「マ