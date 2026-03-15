2児の母でタレントの安田美沙子（43）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。3月14日が結婚記念日だとし、夫や子どもとの家族旅行の写真を公開した。【写真】「素敵なご夫婦 憧れます」夫子との旅行写真を公開した安田美沙子安田は「3.14 円周率の日 結婚記念日でした」と投稿。「12年かぁ。。。早いなぁ。。。そんな記念日は、明日鳥取マラソンのゲストでお邪魔するので、家族で鳥取砂丘へ行って来ました！」と伝えた。