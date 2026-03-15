サッカーの2026年W杯北中米大会（6月11日開幕）に関し、イランのドンヤマリ・スポーツ・青年相が米国で予定されている同国代表の1次リーグ3試合の会場を共催国メキシコに変更するよう国際サッカー連盟（FIFA）に求める考えを示した。アラブ紙アッシャルクル・アウサトが14日に報じた。同メディアは国営イラン通信（IRNA）の報道を引用。同スポーツ・青年相は「我々の選手たちが最終的にW杯に参加できるよう状況が整うことを願