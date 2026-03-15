京都市北区の洛星中・高は、人気漫画「宇宙兄弟」のイラストを描いた自動販売機を同校近くの街頭に設置した。売り上げの一部を同作の登場人物にちなんだ「せりか基金」に寄付し、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病「筋萎縮性側索硬化症」（ALS）の治療研究を支援する。【写真】洛星中・高が設置したＡＬＳ研究支援の自販機同作は、宇宙飛行士兄弟の成長を描いた小山宙哉さん（京都市出身）の漫画。作中で、父親をALSで亡くし