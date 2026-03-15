独自の「雪国断熱」もスゴい！2026年2月21日から22日の2日間、東海地区最大級となるキャンピングカーの祭典「名古屋キャンピングカーフェア SPRING」が、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場：愛知県常滑市）にて開催されました。新潟県上越市から遠征してきたキャンピングカービルダー「バンテック新潟」のブースでは、ポップアップルーフや180Wフレキシブルソーラーパネル、「雪国断熱」などをフル装備したバンレボ「Diario Po