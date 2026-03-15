＜全豪女子オープン最終日◇15日◇コーヨンガGC（オーストラリア）◇6372ヤード・パー72＞オーストラリアの女子ナショナルオープンは、最終ラウンドが終了した。【写真】台湾大会で20歳・菅楓華が圧勝！単独トップで出た世界ランキング9位のハナ・グリーン（オーストラリア）がトータル11アンダーまで伸ばし、逃げ切りで地元ナショナルオープン制覇を果たした。42歳のベテラン・上原彩子は4バーディ・2ボギーの「70」をマーク。