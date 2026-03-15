＜台湾ホンハイレディース最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の最終ラウンドが終了した。単独トップで出た20歳・菅楓華が6バーディ・3ボギーの「69」をマーク。トータル5アンダーで逃げ切り、昨年の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」以来となる2勝目を飾った。【ライブフォト】優勝を決めてバンザイ！前半は2バーディ・2ボギーで粘り、2位と4打