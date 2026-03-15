◇女子ゴルフツアー台湾ホンハイ・レディース最終日（2026年3月15日台湾オリエントG＆CC＝6720ヤード、パー72）3打差の首位で出た菅楓華（20＝ニトリ）が6バーディー、3ボギーの69をマークし、通算5アンダーで逃げ切り、今季初優勝を飾った。4日間ただ1人アンダーパーで乗り切り、2位に6打差をつける圧勝で、昨年9月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン以来のツアー通算2勝目を挙げた。優勝インタビューでは「こん