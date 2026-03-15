元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。ポーカーといってすぐ浮かぶ人物について明かす場面があった。この日はプロポーカープレーヤーの岡本詩菜がゲスト。京大卒で外資系証券会社に勤務したのち、プロに転身。ポーカー歴はわずか6年ながら、世界最高峰のポーカーイベントWorld Series of Poker （WSOP）の「Ladies Championship」で2連覇を成し