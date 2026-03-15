女優の生見愛瑠が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（TGC）に出演し、歓声を浴びた。生見愛瑠「moment+」と「WEGO」の2ブランドで構成された「1st FASHION SHOW STAGE」。生見は「moment+」のステージにトップバッターとして登場すると、TGCが発信する2026年春夏のトレンドキーワードである「カワイイバイブス」と