【モデルプレス＝2026/03/15】モデルの渡辺美優紀が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。【写真】32歳元NMB、ほっそりウエストのぞくキャミ姿◆渡辺美優紀、美ウエスト際立つモードな装い渡辺は、大粒のビジューが輝くヘッドピースに、蝶のモチーフをあしらった黒のキャミソールと