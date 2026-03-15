テレビ朝日系『耳の穴かっぽじって聞け！』の2026年2月23日放送で、フットボールアワーの岩尾望さんが、ネタ番組のコンプライアンスチェックに対して怒る一幕があった。「ほんまにやってられへんなって」具体例として挙げたのが、「木のスプーン」というネタだ。スプーンを使ったネタを番組に提出したところ、コンプラ部門から返ってきたのは「木のスプーンは伝統工芸品として扱われており、生産されているものなので、それをネタ