トライフープ岡山 プロバスケットボールB3・トライフープ岡山が15日、ホームの津山総合体育館で東京ユナイテッドバスケットボールクラブと対戦し、73対81で敗れました。第3クオーターまでリードを守りながら、最終第4クオーターでわずか6得点とオフェンスが沈黙し、痛い逆転負けを喫しました。 試合は序盤から岡山が優位に進めました。第1クオーター