◆オープン戦広島１―０阪神（１５日・マツダスタジアム）広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（佛教大）がリリーフ登板し３回無失点に封じた。１点リードの７回に３番手で登板。先頭・木浪を投ゴロ、嶋村を左飛、ドラフト３位・岡城（筑波大）からは見逃し三振だ。打者３人にわずか８球で最速は１５０キロ。８回は先頭・高寺に右前打を浴び、盗塁と悪送球で無死三塁を招いたが、後続を封じた。９回も３者凡退で４戦連続無失点