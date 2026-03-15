◆練習試合沼津２―１磐田（１５日、静岡県磐田市・大久保グラウンド）ＪＦＬのアスルクラロ沼津が１５日、静岡・磐田市内でＪ２ジュビロ磐田と練習試合を行い、２―１で勝利した。沼津は前半６分にＤＦ一丸大地がＣＫのこぼれ球を逃さず先制点を奪うと、同１５分にはＭＦ森夢真が追加点。磐田は後半２６分にＭＦ川崎一輝がＰＫで１点を返すだけにとどまった。ＪＦＬは２０日にカップ戦がスタート。１６チームが２組に分か