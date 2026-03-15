◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）嵐の二宮和也が１５日、ＷＢＣ準々決勝で敗退した侍ジャパンをねぎらった。ＷＢＣを配信するＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーターを務める二宮は宮崎で行われた強化合宿を訪れ、１次ラウンドでは東京ドームのグラウンドから練習するナインに熱視線を送るなど、サポーターとして熱心に活動していた。現在、二宮は１３日か