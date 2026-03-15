◆オープン戦中日４―０楽天（１５日・バンテリンドーム）中日は投打がかみ合い、完封勝利した。開幕ローテ候補の先発・涌井は５回２安打無失点と好投。４回以外は毎回走者を背負いながらも要所を締めて、ゼロを並べた。２番手以降は梅野、近藤、牧野、勝野が好リリーフを見せて、楽天打線を完璧に封じた。打っては、１―０の５回２死二塁で田中が右前適時打を放ち、リードを広げた。６回には、新助っ人のサノーが楽天・古