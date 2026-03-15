３月１５日の中山１０Ｒ・東風Ｓ（芝１６００メートル、１６頭立て）は、昨年のフローラＳ以来１０か月半ぶりの実戦となったヴァルキリーバース（牝４歳、美浦・田中博康厩舎、父エピファネイア）が、ゴール前で力強く抜け出してリステッド初勝利を飾った。勝ちタイムは１分３２秒０（良）。道中は５、６番手で脚をためる。４コーナー手前からクリストフ・ルメール騎手からゴーサインが出るとジワジワと進出を開始。最後の直線