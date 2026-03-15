休日のランチに活躍する「お好み焼き」。ふわふわ食感にするには山芋が必要と思っていませんか？ 今回は、山芋を使わずふわふわに仕上げるレシピを3つご紹介します。 ▼メレンゲの力でふわふわに いつもは生地に全卵を混ぜて作りますが、こちらのレシピは卵黄と卵白を分け、卵白をメレンゲにすることでふわふわ食感に仕上げています。 ▼はんぺんで食感よく仕上げる 生地にはんぺんを加えて食感を軽くするレシピ。簡単に作れる