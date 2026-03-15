◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）皐月賞トライアルが１１６頭立てで争われ、８番人気のアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）が、鮮やかに大外から差し切り２連勝で重賞初挑戦Ｖ。当レース初勝利となった津村明秀騎手は当レース初勝利で今年、早くも重賞４勝目。勝ちタイムは１分４６秒０は、０２年にタニノギムレットがマークした１分４６秒９を上回るレースレ