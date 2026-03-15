９日、重慶市万州区水産研究所大周基地。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶3月15日】中国重慶市万州区に、長江の希少魚類を増殖し、天然水域への放流に備える飼育拠点がある。万州区水産研究所の「大周基地」で、長江上流の希少固有魚類を保護する重要な役割を担っている。基地には現在、網いけす32基（総面積約800平方メートル）が設置され、長江チョウザメやイェンツーユイ、岩原鯉（Procyprisrabau