俳優の渡辺謙（66）が15日、自身のXを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終えた日本代表「侍ジャパン」をねぎらった。侍ジャパンはこの日、WBC準々決勝でベネズエラと対戦。惜しくも敗れ、大会ベスト8に終わった。渡辺は「Netflix2026ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務め、日本―ベネズエラ戦では始球式の大役を務めた。試合後に自身のXを更新し、「ここで悔しい時間を共有するとは思