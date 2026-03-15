フィギュアスケート・アイスダンスで西山真瑚（24）と“りかしん”カップルを組む紀平梨花（23）が15日、インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）との4ショットを公開した。紀平は「りくりゅうがI AMモントリオールにこっちで会えると思ってなかったのでびっくりです！！」と笑顔で記念撮影する4人の