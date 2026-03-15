◇プロ野球 オープン戦 巨人-日本ハム(15日、東京ドーム)巨人先発・則本昂大投手が5回無失点と好投しました。7日のオリックス戦以来オープン戦3度目のマウンドに上がった則本投手。本拠地・東京ドームデビューとなったこの日の初回は、4番に入った日本ハム・矢澤宏太選手に初球セーフティーバントを決められるなどピンチを招きます。しかし5番・西川遥輝選手を見逃し三振に切ってとり、ピンチを脱しました。2回も先頭から連打を浴