整体師・楽しんご（46）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告の初公判が13日、東京地裁で行われた件について言及した。起訴状の読み上げが終わると、斉藤被告は「私の行為にAさんが同意していると思っていました」と即答し、起訴内容を否定した。検察によると被害女性はインフル