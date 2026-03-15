ロサンゼルス・ドジャースと12年総額3億2500万ドル（約465億円）という巨大契約を結び、名実ともに世界トップクラスの投手となった山本由伸。【画像】ガリガリの「ダルビッシュ有」、ぽっちゃりキャッチャーの「村上宗隆」、ドラフト指名後の会見が終わった瞬間に涙をこぼした「菊池雄星」…WBC戦士の劇的すぎるビフォーアフターを写真で一気に見るしかし、彼が中学時代を過ごした「東岡山ボーイズ」の恩師は、「ヨシがプロに