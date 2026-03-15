◇プロ野球 オープン戦 巨人-日本ハム(15日、東京ドーム)巨人・平山功太選手がオープン戦チーム第1号となるホームランを放ちました。前の打席でタイムリー3塁打を放って迎えた第3打席、2アウト走者なしで打席に入ると日本ハム先発・有原航平投手の高めの変化球にバットを一閃(いっせん)。高々と舞い上がった打球は左中間スタンドへ飛び込むソロホームランとなりました。平山選手は1塁を回ると拳を振り下ろし力強く喜びを表現。ベン