■サッカーAFC女子アジアカップ準々決勝日本7ー0フィリピン（日本時間15日、オーストラリア・シドニー）来年のワールドカップの予選を兼ねたアジアカップ。日本女子代表（FIFAランク8位）は準々決勝でフィリピン（同41位）と対戦し、7ー0で勝利。なでしこジャパンはベスト４進出を決めて、ブラジルで行われるFIFA女子ワールドカップ2027に10年連続10度目の出場を決めた。引いて守るフィリピンに対して、前半45分に田中美南（31