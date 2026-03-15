◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本５ー８ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）元ロッテの沢村拓一氏（37）が「スポーツナビ野球チャンネル」でWBC準々決勝・日本―ベネズエラ戦を生解説。伊藤大海投手（28）が逆転3ランを浴びた場面で“嫌な”予感を指摘した。5―4で迎えた6回、日本は切り札の伊藤を投入したが、無死一、三塁とピンチを招いた。アブレイユに対して2ボール1ストライクとなったところで、