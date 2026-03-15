「オープン戦、広島１−０阪神」（１５日、マツダスタジアム）広島先発の森が好投でアピールに成功した。初回を三者凡退で立ち上がると、その後もテンポよくストライクゾーンに投げ込んだ。四、五回は得点圏に走者を背負うも、得点は許さず５回４安打無失点、２奪三振で降板。前回登板７日・中日戦（マツダ）で３回５安打３失点と乱れたが、しっかりと修正し、開幕ローテ争いに食らいついた。七回からは３番手でドラフト５位