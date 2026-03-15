〈「とにかく細かった」「ヨシよりすごいと思った選手はたくさんいました」…地元の恩師が明かす中学生“山本由伸”の“意外すぎる練習姿勢”〉から続くドラフト会議で「逃した魚」が他球団で大活躍したとき、スカウトは針のむしろに座らされる。【画像】ガリガリの「ダルビッシュ有」、ぽっちゃりキャッチャーの「村上宗隆」、ドラフト指名後の会見が終わった瞬間に涙をこぼした「菊池雄星」…WBC戦士の劇的すぎるビフォーアフ