将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第4局が3月15日、栃木県日光市の「日光きぬ川スパホテル三日月」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と増田康宏八段（28）が現在対局中だ。午後3時には午後のおやつタイムを迎え、両対局者にこだわりのスイーツが提供された。【映像】藤井棋王が注文した“日光名物”まんじゅういよいよ終盤戦へと向かう難所を前に、両者が午後のおやつで最後のエネ