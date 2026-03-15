アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」が15日、東京・代々木第一体育館で開催された、「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supprted by TGC」でライブパフォーマンスを披露した。同イベントは「東京ガールズコレクション」の全面協力の元に開催される女性アイドルによるファッションイベントで、今回が3度目。この日、同会場内で開催されたコラボ商品発表会への出席から、コラボ商品企業ステージにも参加。そこからのライ