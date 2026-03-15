3月16日（月）の『徹子の部屋』に、タイムマシーン3号（関太、山本浩司）が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！いま大人気のタイムマシーン3号。今年、結成26年を迎えたベテランだが、ブレイクしたのは2年ほど前。低迷期は2人揃って新宿・歌舞伎町のコンビニでアルバイトをするなど苦労を重ねたという。ボケ担当・関の故郷は群馬県。標高1000メートル近い自然豊かな山のなかで育ち、子どもの頃は山で花の蜜を吸っ