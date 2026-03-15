3月15日、東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナで「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子決勝が行われ、藤枝明誠高校（静岡県／ブロックリーグD優勝）が62－59で福岡第一高校（福岡県／トップリーグ5位）に勝利し、「U18日清食品トップリーグ2026」への出場権を得た。 試合は序盤から互い激しく点を取り合う展開となるが、藤枝明誠は福岡第一のソップハンソンに6得点を