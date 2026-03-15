３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンがフィリピンと対戦した。グループステージ３連勝で首位通過したなでしこジャパン。勝てば来年の女子ワールドカップの出場権が得られる今回のゲームに、10日のベトナム戦から先発８人を入れ替えて臨んだ。立ち上がりからゲームを支配するなか、開始４分にチャンスを創出。左サイドを突破した藤野あお